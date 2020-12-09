Пермь, , 09:07 — REGNUM У ПАО «Уралкалий», которое базируется в городе Березники Пермского края, произошла смена контролирующего лица. Крупнейшим акционером производителя калийных удобрений стало АО «Объединённая химическая компания «Уралхим» миллиардера Дмитрия Мазепина, нарастившая свою долю в уставном капитале до 81,47%, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сообщение эмитента.

Из сообщения следует, что доля «Уралхима» выросла до 81,4748% в уставном капитале (81,0367% от общего количества обыкновенных акций).

Одновременно с этим произошло снижение доли у RINSOCO TRADING CO. LIMITED (Кипр) — с 53,62% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, до 18,52%. Кипрскую компанию СМИ связали с белорусским бизнесменом Дмитрием Лобяком, который в 2016 году купил у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова пакет в 20%.

Напомним, в конце сентября 2020 года сообщалось о планах «Уралхима» нарастить долю в «Уралкалии» до 75%. Уточнялось, что ещё год назад Сбербанком был рефинансирован долг «Уралхима» перед ВТБ. Сумма составляла почти 4 млрд долларов США. По условиям кредита, компания должна была нарастить долю в активе.