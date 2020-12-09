Уфа, , 08:49 — REGNUM Бондовые зоны могут создать в Башкирии для хранения транзитных грузов и увеличения оборота оптовой торговли. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос развития торговли с соседними регионами рассматривался на Международной неделе бизнеса — 2020 (МНБ) в Уфе.

По словам министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева, в регионе активно прорабатывается вопрос создания таможенных складов, так называемых бондовых зон, которые позволяют нести затраты на уплату всех пошлин в момент продажи хранящегося на складе товара.

Гусев полагает, что это будет являться большой помощью для развития трансграничной торговли, которая значительно упростит и ускорит этот процесс. Сообщается, что Башкирия занимает 22-е место среди субъектов РФ по объему внешнего товарооборота, при этом регион имеет потенциал для развития.

Гусев подчеркнул, что в Башкирии есть три федеральные трассы Р-240, М-7, М-5, что очень выгодно с точки зрения логистики. Помимо этого, на расстоянии 500 километров от Башкирии расположены шесть городов-миллионников, в которых проживает порядка 22 миллионов человек. Это является гарантированным рынком сбыта.

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