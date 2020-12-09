Москва, 9 декабря 2020, 08:44 — REGNUM Меры поддержки предприятий туристической отрасли на фоне пандемии коронавирусной инфекции в виде освобождения от уплаты налогов до конца 2020 года повлекут за собой увеличение выпадающих доходов бюджетов. Об этом сообщили в Ростуризме.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация туроператоров России поддержала предложение председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова освободить от налогов до конца 2020 года предприятия туристической отрасли, для которых уходящий год оказался очень сложным. В письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, АТОР прости рассмотреть возможность освободить турфирмы «от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН до конца I квартала 2021 года».