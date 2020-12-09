Москва, , 08:44 — REGNUM Меры поддержки предприятий туристической отрасли на фоне пандемии коронавирусной инфекции в виде освобождения от уплаты налогов до конца 2020 года повлекут за собой увеличение выпадающих доходов бюджетов. Об этом сообщили в Ростуризме.

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«Предполагаемая сумма выпадающих доходов бюджетов в случае предоставления предлагаемых дополнительных мер поддержки указанной выше отрасли может составить более 24,693 млрд рублей (в том числе 8,496 млрд рублей по страховым взносам)», — уточняется в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, который ранее выступил с предложением освободить турфирмы от уплаты налогов и взносов за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также перенести на 12 месяцев налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация туроператоров России поддержала предложение председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова освободить от налогов до конца 2020 года предприятия туристической отрасли, для которых уходящий год оказался очень сложным. В письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, АТОР прости рассмотреть возможность освободить турфирмы «от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН до конца I квартала 2021 года».