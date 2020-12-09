Чита, , 08:39 — REGNUM Забайкальскому краю выделены дополнительные средства на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщила министр финансов региона Вера Антропова. Её сделав цитирует пресс-служба краевого правительства.

«По двум распоряжениям Забайкальскому краю выделено ещё около 120 миллионов рублей. Средства необходимо выплатить врачам и другим медицинским работникам в кратчайшие сроки — эти вопросы и в Минфине Забайкалья, и в краевом Минздраве сейчас на особом контроле», — пояснила Вера Антропова.

В министерстве финансов напомнили, что всего на выплаты стимулирующего характера Забайкальский край получил уже более 1,05 миллиарда рублей. Большая часть средств — около 930 миллионов рублей — уже выплачена медицинским работникам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. На 9 декабря причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек (+1 за сутки). Общее число жертв нового вируса составило уже 372 человека.

Инициатива с выплатами медицинским работникам за работу с больными COVID-19 принадлежит президенту России Владимиру Путину. Врачи моностационаров, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц.

Для врачей скорой помощи, работающих в составе «ковидных» бригад, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей, для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей скорой помощи — по 25 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, выплаты получают специалисты, находящиеся в зоне риска заражения — эпидемиологи, рентгенологи и другие сотрудники медорганизаций в случае подтверждения коронавируса у пациентов.

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