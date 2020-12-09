Саратов, , 09:12 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 8 декабря уровень безработицы составляет 4,2%. В региональных центрах занятости зарегистрированы 50 512 безработных жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минтруда области.

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Так, по информации на 1 октября на учете состояло 64 245 безработных. Тогда уровень безработицы составлял 5,3%. С начала октября удалось трудоустроить более 10 тыс. человек, а с января текущего года на работу вышли около 30 тыс. граждан.

Наиболее активно безработные жители устраивались на предприятия сельского хозяйства, здравоохранения, строительства, торговли, обрабатывающего производства и другие.

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса центры занятости оказывают услуги населению в дистанционном режиме — постановка на учет, оформление пособия по безработице, перерегистрация в качестве безработного. Личный прием осуществляется лишь по предварительной записи с соблюдением санитарных требований.

ИА REGNUM ранее сообщало, с предприятий Саратовской области с начала 2020 года высвобождено 3,4 тыс. работников, аналогичный показатель был и в 2019 году. В октябре в службе занятости имелась информация о планируемом увольнении еще 1,1 тыс. человек. В режиме неполной занятости работали 1,4 тыс. саратовцев.

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