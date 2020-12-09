Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве с начала действия программы реновации жилья построено 80 жилых домов площадью 1 млн кв. метров жилья. 62 новостройки отданы под заселение, сообщается на портале мэра столицы.

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Сейчас в столице по программе реновации ведется строительство 173 домов площадью 2,6 млн кв. метров, проектируется 100 домов площадью 1,8 млн кв. метров.

Для строительства в Москве подобрано 472 стартовые площадки. В ближайшие по программе реновации три года планируется возвести 3,8 млн кв. метров нового жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2020 года по программе реновации из старого жилищного расселили 42 дома.

Подробнее: По реновации с начала 2020 года в Москве расселили 42 дома