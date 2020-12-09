Уфа, , 08:34 — REGNUM Башкирия получила от федерального центра рассрочку по кредиту на семь миллиардов рублей до 2029 года. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, в разные годы Башкирия получила семь кредитов из федерального центра для покрытия дефицита бюджета на общую сумму свыше 7,3 миллиарда рублей. Эта задолженность была реструктуризирована, поэтому срок ее погашения был продлен до 2029 года включительно. Соглашение об этом было заключено между Министерством финансов РФ и министерством финансов Башкирии в октябре текущего года. Так, по этому соглашению в 2020 году регион не будет платить ничего, с 2021 года по 2024 год Башкирия должна будет выплачивать каждый год по пять процентов от суммы задолженности, а с 2025 года по 2029 год задолженность нужно будет погашать равными долями.

Сообщается, что это соглашение депутаты госсобрания намерены утвердить республиканским законом. Соответствующий законопроект они планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

Толкачев подчеркнул, что этот документ призван значительно уменьшить долговую нагрузку на бюджет Башкирии, что очень важно в условиях пандемии. Это является очень большой мерой поддержки, поскольку кредит можно будет выплачивать позже, пройдя непростую экономическую ситуация, связанную с пандемией.

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