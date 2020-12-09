Кызыл, , 08:22 — REGNUM Власти Тувы в ускоренном режиме получили положительное заключение государственной экспертизы на проект реконструкции пункта пропуска на российско-монгольской границе. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.

Документ разрешает начинать строительно-монтажные работы на пункте Хандагайты-Боршоо.

«Важно, чтобы в течение следующего года реконструкция прошла в положенные сроки, и контрольно-пропускной пункт заработал, наконец, в статусе многостороннего!» — отметил глава.

После модернизации торговый оборот через пункт пропуска может вырасти в три раза. По мнению Кара-оола, это означает новый уровень развития региона, а также всех субъектов Енисейской Сибири.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Тувы: реконструкция пункта пропуска Хандагайты начнётся до конца года