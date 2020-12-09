Москва, , 08:17 — REGNUM Выявление вредителей в плодоовощной продукции, поставляемой из Азербайджана, стало причиной временного запрета на ввоз из этой страны томатов и яблок. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку, пояснили в ведомстве, только в период с 22 октября обнаружили в азербайджанских овощах и фруктах 17 раз. Речь идёт о карантинных для Евразийского экономического союза объектах.

«Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — говорится в сообщении.

Российская сторона не раз информировала Азербайджан об обнаружении вредителей в подкарантинной продукции. Решение в Россельхознадзоре приняли в соответствии с международной конвенцией по карантину и защите растений.