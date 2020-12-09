Москва, , 08:00 — REGNUM Инициатива Нидерландов по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения между Москвой и Амстердамом создавала угрозу дальнейшего оттока капиталов из России при минимальной ответственности, что и заставило российские власти начать процедуру выхода из указанного договора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что такое предложение королевства мешало выработать общую позицию между сторонами. Вместе с тем, как отметили в Минфине, РФ готова продолжать диалог по этому вопросу еще в течение двух месяцев — до окончания подготовки законопроекта о выходе из соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Министерство финансов РФ объявило о начале денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами. Российская сторона предлагала властям королевства перейти на новую систему взимания налогов, согласованную с такими государствами, как Кипр, Люксембург и Мальта.

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