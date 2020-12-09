Хабаровск, , 08:03 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Хабаровского края 9 декабря утвердили бюджет на 2021 год и плановый период 2022—42 023 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Врио губернатора Михаил Дегтярёв поблагодарил депутатский корпус за конструктивную работу и отметил, что закон о бюджете принят своевременно, без лишних проволочек, в интересах жителей края и его развития.

Общий объём доходов краевого бюджета утвержден в 114,944 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 80,6 млрд рублей, субсидии и трансферты из федерального бюджета — 33,216 млрд рублей, поступления из Фонда содействия развитию ЖКХ — 1,157 млрд рублей. Расходы бюджета оцениваются в 122,432 млрд рублей. Дефицит составит 7,488 млрд рублей (7,54%).

В общем бюджет сбалансирован и социально ориентирован.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов подписал 8 декабря президент РФ Владимир Путин.