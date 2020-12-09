Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:15 — REGNUM В Новокузнецке в 2021 году продолжатся работы по капитальному ремонту Арены кузнецких металлургов, объектов «Новокузнецкого спортивного квартала». На это из областного бюджета планируется направить около полумиллиарда рублей, доля софинансирования из городского бюджета — около 50 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов, выступая с бюджетным посланием на 2021 год и плановый период 2022—2023 гг.

Также, по словам главы города, в 2021 году планируется включиться в государственную программу «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» капитального ремонта школ № 30, 37, 84. За счёт средств областного бюджета будет обновлена материально-техническая база в ряде образовательных учреждений (общая сумма субсидии — более 6,5 млн рублей).

В 2021—2023 гг. планируется благоустроить Площадь общественных мероприятий Новоильинского района, Сквер 40 лет Победы в Орджоникидзевском районе, Сквер у ДК Дзержинского, пешеходную зону по ул. Кирова. В 2021 году планируется завершить разработку проектно-сметной документации на благоустройство Городского парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина.

Будет осуществлено благоустройство 80 городских дворов. На очереди — снос около 90 аварийных многоэтажных домов.

Доходная часть бюджета Новокузнецка на 2021 год была определена в сумме 17,2 млрд руб.

При этом, подчеркнул Кузнецов, в бюджете Новокузнецка на 2021 год в полном объёме учтены расходы социальной направленности: на выплату заработной платы, социальные выплаты, включая питание детей в школах, оплату транспортной работы по регулируемым тарифам.

Однако реализация крупных мероприятий осложняется тем, что доля софинансирования национальных проектов пока не обеспечена доходными источниками и не учтена в бюджете в сумме 461 млн руб. То же самое касается и задолженности бюджета по оплате компенсации выпадающих доходов. Ожидаемая сумма долга на 1 января 2021 составит 1,3 млрд руб. Под вопросом и финансирование коммунальных услуг в 2021 году в сумме 948 млн рублей.

«Поэтому ключевой задачей бюджетной политики на планируемый период является обеспечение сбалансированности бюджета и поиск дополнительных источников, а также внутренних резервов. Определение таких источников — это отдельный вызов управленческой команде города», — заявил мэр.

Кузнецов предложил максимально использовать возможности привлечения внешних источников финансирования, а также работать над мобилизацией внутренних резервов за счёт внедрения бережливых технологий, усиления ведомственного и финансового контроля при планировании и проведении закупок, повышения энергосбережения и энергоэффективности и других мероприятий.