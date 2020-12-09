Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:58 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил с бюджетным посланием на 2021 год и плановый период 2022—2023 гг. на заседании горсовета. Он отметил, что «в 2020 году пандемия коронавируса и введённые жёсткие меры оказали существенное негативное влияние на состояние экономики», в том числе и Новокузнецка.

«Была приостановлена деятельность многих предприятий и организаций, снизился потребительский спрос, резко сократились торговые потоки, оказались разорванными многие экономические связи», — подчеркнул Кузнецов.

По данным главы города, оборот розничной торговли снизился на 10,5% к соответствующему периоду 2019 года, уровень падения оборота общественного питания составил почти 20%. Наибольшее снижение финансовых показателей зафиксировано по угледобывающим организациям и предприятиям торговли.

Кроме того, пандемия сказалась и на занятости населения: если год назад число безработных новокузнечан находилось на уровне 0,8%, то по состоянию на 1 декабря 2020 года эта цифра составила 4,3%.

По итогам 11 месяцев доходная часть бюджета города сократилась на 472 млн рублей.