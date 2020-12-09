Саратов, , 06:52 — REGNUM Арбитраж Саратовской области удовлетворил иск к АО «Энгельсский локомотивный завод» и признал предприятие банкротом. После процедуры наблюдения в отношении акционерного общества ввели конкурсное производство. Вердикт вынесен 8 декабря 2020 года, но пока не изготовлен, и подробности неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

В рамках первого собрания кредиторов завода, которое состоялось 27 ноября 2020 года, было принято решение «обязать временного управляющего обратиться в арбитражный суд с ходатайством об открытии в отношении АО «ЭЛЗ» процедуры конкурсного производства». В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть назначен управляющий, была определена Ассоциация МСРО «Содействие». 8 декабря 2020 года в карточке дела появилась запись — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».

Также 8 декабря в суд поступило ходатайство ООО «Палитра» о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей, но оно на сегодня ещё не рассмотрено. Заседание назначено на 10 декабря 2020 года.

Напомним, в июле 2020 года в отношении завода было введено наблюдение. Банкротное дело в отношении него инициировало АО «ВЭБ-Лизинг» — кредитор, перед которым имелась задолженность в размере более 396,475 млн рублей.

Тогда же в июле и сам завод обратился с крупными претензиями к московскому ООО «Первая локомотивная компания», потребовав с него более 7,6 млрд рублей.