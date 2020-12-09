Нью-Йорк, США, , 06:25 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 8 декабря незначительно подросли на сдержанном оптимизме участников.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones прибавил 104,09 пункта (0,35%), до уровня 30 173,88 пункта. S&P 500 также подрос, но меньше — на 10,29 пункта (0,28%), до уровня 3702,25 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 62,83 пункта (0,50%), до уровня 12 582,77 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов понизилась на 0,10%, до уровня $45,66 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США снизились на старте торговой сессии 8 декабря, главный промышленный индекс Dow Jones опустился ниже 30 000 пунктов.

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