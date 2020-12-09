Анастасия Степанова, 9 декабря 2020, 06:13 — REGNUM На Камчатке отопительный сезон проходит на фоне скандала — в отношении гендиректора «Корякэнерго» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи сообщают о фиктивной схеме закупки угля, завышении стоимости и выводе более 100 млн рублей через подконтрольные фирмы. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.
Уголовное дело
8 декабря 2020 года следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ОАО «Корякэнерго». Ему вменяют мошенничество — хищение чужого имущества в особо крупном размере.
Следствие уточнило, что ещё в 2013 году руководитель «организовал фиктивную схему закупки угля с использованием подконтрольного ему предприятия, с целью искусственного завышения цены поставляемого угля и с обналичиванием денежных средств, составляющих это завышение». Сообщается, что было похищено 82 млн рублей, выведенных на счета физлиц и юрлиц.
Имущество руководителя на 82 млн рублей было арестовано. Сам же фигурант помещён под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
«Корякэнерго»: о компании и руководстве
По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Корякэнерго» было учреждено в августе 2005 года. На начало 2020 года на предприятии работало более 700 человек. Уставный капитал компании — 375 млн рублей.
ОАО было учредителем двух юрлиц. Первое — ООО «Энергосервис», которое существовало с октября 2007 по июль 2012 года (работало в производстве красок и лаков). Компания прекратила деятельности в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Второй актив — ООО «Ремэнергодэс», которое работало с ноября 2007 по октябрь 2014 года. Компания вела деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.
По открытым данным, «Корякэнерго» было поставщиком почти в 1,3 тыс. госконтрактах на общую сумму более 1,168 млрд рублей и заказчиком почти 2 тыс. госконтрактов на сумму свыше 21,6 млрд рублей.
На сайте компании уточняется, что она оказывает услуги тепло-, водо‑ и электроснабжения по ряду населённых пунктов Камчатки. К примеру, в октябре 2018 года на баланс были приняты 19 котельных с тепловыми сетями в п. Усть-Камчатск. А в 2013 году общество приобрело здание электростанции в с. Усть-Хайрюзово и заключило концессионное соглашение с администрацией Соболевского района — на строительство газодизельной электростанции в п. Крутогоровский.
Предприятие обладает обширными активами по всему региону.
Интересный факт: в 2013 году (период, к которому следователи причисляют совершение мошенничества) «Корякэнерго» привлекло кредиты банков на 720,6 млн рублей.
Как следует из отчёта компании за 2013 год, средства привлекались «в связи с недостатком собственных оборотных средств». В итоге было «погашено обязательств на сумму 540 600 тыс. рублей», а за «пользование кредитами начислено 15 024 тыс. рублей и уплачено процентов в размере 14 585 тыс. рублей рублей».
Генеральным директором ОАО «Корякэнерго» является Евгений Николаевич Кондращенко. Он же был директором в период с 2008 по 2014 год. Полномочия на некоторое время прекращались — с 1 февраля 2015 года он занимал должность советника генерального директора ОАО «Корякэнерго», а руководил активом Сергей Кулинич (в 2010 — 2014 годы — главный инженер ОАО «Камчатскэнерго»).
Об активах гендиректора
Единственным акционером «Корякэнерго» на сегодня, по данным с его официального сайта, является ООО «КОЕН». По сведениям из ЕГРЮЛ, данная компания учреждена в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2010 года. Её уставный капитал при среднесписочной численности работников три человека — 320 млн рублей. Директор — Максим Евгеньевич Кондращенко, который владеет незначительной долей. А основной собственник с долей 99,85% — Евгений Кондращенко.
У Максима Кондращенко в активе порядка четырёх юрлиц, в том числе по обработке грузов («Терминал-флот») и работающих в сфере недвижимости. С некой Анной Кондращенко и Ярославом Богданом он также владеет ООО «Автокомплекс Ярмакс».
Для справки: данные Анны Кондращенко совпадают с данными и. о заместителя генерального директора по правовым и имущественным отношениям «Корпорации развития Дальнего Востока», которая является управляющей компанией Арктической зоны РФ и территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток в дальневосточных и арктических субъектах РФ. Корпорация имеет офисы во Владивостоке и Москве.
Непосредственно гендиректор «Корякэнерго» Евгений Кондращенко имеет в своём бизнес-портфеле доли восьми компаний, включая «Коен». В их числе — ООО «УК «Терминал», где его доля составляет 100%, но передана в доверительное управление Павлу Репетуну. Сама же УК управляет ещё рядом активов Кондращенко — ООО «Терминал-авто» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам), ООО «Терминал-Восток» (транспортная обработка грузов, участник почти 30 госконтрактов на общую сумм 15,9 млн рублей, среди заказчиков — госструктуры и «Корякэнерго»), ООО «Терминал-Палана» (транспортная обработка грузов, исполнитель по госконтракту с МЧС по Камчатке), ООО «Терминал-Тигиль».
Помимо этого, в активе Кондращенко — 50% доли в ООО «Тваянский» (пресноводное рыболовство, совладелец — камчатский бизнесмен Юрий Бочуля) и 100% в ООО «Толмачевские ГЭС». Уставный капитал последнего — 118,77 млн рублей. Компания занимается производством электроэнергии.
Отметим, в 2020 году Кондращенко и «Корякэнерго» в арбитраже судились за свои честь и достоинство. В ноябре суд рассмотрел претензии предпринимателя к двум физлицам — авторам канала в Ютубе. В иске «Корякэнерго» и его гендиректор требовали признать несоответствующими действительности и порочащими ряд сведений, а также требовали выплаты нескольких миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Ответчики ссылались на уголовное дело, но некоторые фразы в ролике касательно северного завоза и роли «Корякэнерго» и его гендиректора суд не признал оценочными суждениями.
Решением суда требования были признаны обоснованными, а вот в денежной части суд существенно снизил сумму — до 100 тыс. рублей, указав, что часть ущерба не была доказана истцами.
Ещё один любопытный факт: данные Евгения Кондращенко совпадают с данными начальника управления по регулированию тарифов администрации Корякского автономного округа, который приказом Федеральной службы по тарифам от 10 ноября 2005 года был освобожден от должности по обращению губернатора тогда ещё Корякского округа Олега Кожемяко.