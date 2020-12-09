Пекин, , 05:45 — REGNUM Один из крупнейших девелоперов недвижимости Китая China Vanke Co. Ltd. отчитался о росе продаж в ноябре, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщил девелопер в своем заявлении, контрактные продажи недвижимости компании составили 57,45 млрд юаней (около $8,78 млрд) в прошедшем месяце, что на 5,5% выше в годовом исчислении.

В ноябре компания обеспечила контактные продажи недвижимости на уровне 3,94 млрд кв метров в пересчете на площадь пола, что на 8,2% больше в годовом исчислении.

За первые 11 месяцев года контрактные продажи компании выросли на 5,07% в годовом исчислении, достигнув отметки 602,61 млрд юаней.