Пекин, , 05:37 — REGNUM Учреждения профессионального образования поставили более 70% новых занятых на рынок труда Китая в сфере современного производства, а также стратегических и новых отраслей в последние пять лет, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве образования КНР, около 10 млн технических и квалифицированных кадров ежегодно обучаются в профтехучилищах и профессиональных школах страны, которые предлагают программы по более чем 1200 специальностям.

Если верить данным о профессиональном образовании за 13-ю пятилетку (2016−2020) годы), опубликованным министерством на пресс-конференции 8 декабря, более 70% столь необходимых стране кадров идут именно из профтехучилищ.