Якутск, , 05:30 — REGNUM Развитие железных дорог в Якутии в свете заявления президента РФ Владимира Путина о значительных инвестициях в железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона, БАМа и Транссиба, можно реализовать с помощью амбициозного проекта — космического полигона, предложил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

Политолог Андрей Данилов Kprf.ru

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«Возможно стоит подумать о многоразовых ракетах, перенять положительный опыт Space-X, наработки Илона Маска и попробовать внедрить их. Это будет актуально для Якутии. Ведь именно в Вилюйском районе республики падают остатки запущенных ракет с космодрома «Восточный».

Возможно стоило бы подумать об их повторном применении или хотя бы утилизации. Актуально и то, что республика богата сырьём, которое возможно будет необходимо для функционирования полигона, космической отрасли в целом. Но и освоение, добыча природных ресурсов покроют затраты на строительство такого инфраструктурного объекта как автомобильно-железнодорожный мост. Пускай не сразу, но постепенно. Это вполне амбициозный и весьма технологичный проект, который поднимет статус страны, как обладающей технологиями и умственными ресурсами, способными построить объект такой сложности. Не говоря уже о рабочих местах, которыми обеспечат население не только Якутии, но и всей России», — выразил мнение Андрей Данилов.

Отметим, в Вилюйске в 2019 году даже установили памятник — макет ракеты «Союз-Т2».

Как сообщало ИА REGNUM, глава РЖД Олег Белозеров заявил о том, что мост с материка на Сахалин будет построен. О конкретных сроках пока не говорится.