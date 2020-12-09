Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Власти Ирака намерены подписать контракт с китайской компанией China ZhenHua Oil контракт на поставки нефти в Китай, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в настоящее время контракт рассматривает иракское правительство. Ожидается, что договор будет одобрен кабмином Ирака. Bloomberg отмечает, что по контракту Китай будет закупать 4 млн баррелей нефти ежемесячно на срок до пяти лет. Аванс Ирак получит на год вперед. Эта сумма оценивается экспертами в $2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возобновлении поставок нефти в Китай из Венесуэлы. Отмечалось, что Боливарианская Республика отправила несколько танкеров с топливом в Китай в обход санкций Соединенных Штатов.