Москва, , 03:54 — REGNUM На единую систему ФНС РФ, которая отвечает за автоматизацию деятельности госоргана, планируют потратить ещё более 1,9 млрд рублей. В рамках аукциона, который пройдёт 25 декабря 2020 года, будет определён исполнитель на системно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения информсистемы для нужд ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Максимальная цена контракта — 1 918 067 552,6 рубля. Срок оказания услуги по контракту с 1 января по 31 декабря 2021 года.

«Оплата поставки оборудования, передачи неисключительных прав на использование программного обеспечения и выполнение работ по настоящему контракту финансируется за счёт средств федерального бюджета в пределах доведённых заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и производится заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные контрактом. Выплата аванса не предусмотрена», — отмечается в документации.

Помимо этого, для развития систем массовой печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России объявлен тендер на поставку оборудования и проведение ряда работ. Его итоги подведут 17 декабря 2020 года. Начальная цена контракта — 275 902 897,01 рубля.

Напомним, в конце апреля 2020 года ФНС также объявила торги почти на 9,6 млрд рублей, в рамках которых победитель должен поставить в три филиала оборудование и программное обеспечение. Работы запланированы в рамках развития одного из сегментов АИС «Налог-3».