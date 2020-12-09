Москва, , 03:17 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «дочерней» компании РЖД — АО «Скоростные магистрали» к консорциуму проектировщиков высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Таким образом, устоялось решение арбитража Москвы, которым во взыскании 709,5 млн рублей с трёх компаний, включая одну из Китая, было отказано, передаёт ИА REGNUM.

Суд не нашёл оснований для отмены вердикта.

Напомним, в основе спора лежал контракт от апреля 2015 года стоимостью более 24,531 млрд рублей, по которому консорциум должен был выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию для строительства участка Москва — Казань ВСМ «Москва — Казань — Екатеринбург». АО «Скоростные магистрали» в договоре выступало заказчиком, а простое товарищество в лице АО «Нижегородметропроект», ООО «Китайская инженерная железнодорожная корпорация «Эр Юань» и АО «Мосгипротранс» — исполнителями.

В июле 2016 года стороны подписали дополнительное соглашение, по которому цена договора была снижена до 22,127 млрд рублей.

Суд указал на то, что «из представленных в материалы дела доказательств следует, что ответчики по договору выполнили работы, работы приняты истцом без замечаний, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ». Проектная документация также получила положительное заключение.

Позднее заказчик посчитал стоимость работ завышенной, и потребовал взыскать с консорциума в его пользу более 709 млн рублей. АО «Скоростные магистрали» заявляло, что ответчики «определили цену договора локальными сметами, входящими в состав финансово-коммерческого предложения участника открытого конкурса», а «при составлении локальных смет были использованы повышающие коэффициенты, допущены арифметические ошибки в расчетах в сторону завышения стоимости работ и предъявлены к сдаче — приемке работы, выполнение которых не потребовалось либо потребовалось в меньших объемах, чем было предусмотрено локальными сметами». Суд эти доводы отклонил, указав, что истец ранее подписал контракт на оговоренных условиях, включая цену.

Оспорить вердикт, которым требование о взыскании крупной суммы было отклонено, заказчик не смог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект строительства высокоскоростной магистрали затрагивает интересы нескольких регионов, в том числе Татарии, Чувашии, Нижегородской, Московской, Владимирской областей и Москвы. Проектом предполагалось строительство трассы на 790 километров, где предполагались 16 остановок. За счёт новых технологий планировалось путь из Москвы до Казани сократить с 14 до 3,1 часа. Достроить эту часть крупной трассы планировали до 2025 года, оценив в 1,7 трлн рублей. На сегодня сроки реализации проекта неизвестны.