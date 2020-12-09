Сараево, , 05:37 — REGNUM 8 декабря состоялось ежегодное заседание Наблюдательного совета по инструментам предварительной помощи (IPA), поддерживающий Боснию и Герцеговину на пути интеграции в ЕС. Встречу провела Мишель Матуэлла, руководитель отдела Боснии и Герцеговины в генеральной дирекции Европейской комиссии по соседству и переговорам по расширению, и Зара Халилович, заместитель директора комитета по европейской интеграции. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

По словам участников встречи, признавая проблемы в координации различных уровней полномочий по использованию помощи от ЕС, Европейская комиссия подчеркнула прогресс Боснии и Герцеговины, достигнутый в реализации важных проектов. Босния и Герцеговина определила области сотрудничества в течение следующих двух лет в соответствии с государственными приоритетами и задачами на пути европейской интеграции. Диалог по завершению программы фондов будет продолжаться в ближайшие месяцы.

В ЕС также отметили, что Боснии и Герцеговине необходимо ускорить реализацию реформ в секторе верховенства права и выполнить условия доступа к средствам, уже выделенным для защиты окружающей среды. Представители ЕС на встрече также указали, что важно обеспечить уникальную подготовку проектов для секторов транспорта, окружающей среды и энергетики с учетом экономического и инвестиционного планов.