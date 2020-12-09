Иркутск, , 02:49 — REGNUM Иркутский арбитраж отказал во введении первого этапа процедуры несостоятельности в отношении АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод». В наблюдении за предприятием было отказано, так как задолженность по вступившим в силу решениям судов была погашена до рассмотрения иска по существу, передаёт ИА REGNUM.

Истец требовал ввести в отношении завода наблюдение и назначить временным управляющим Олега Фоминых.

Представитель АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» в судебном заседании просил отказать в удовлетворении иска, указав на то, что долги по трём арбитражным делам на общую сумму более 3,8 млн рублей поэтапно были выплачены ранее. Ответчик представил платёжные поручения, а также указал, что долги ещё по двум делам на общую сумму более 3,9 млн рублей присуждены решениями, которые «не вступили в законную силу, следовательно, не могут учитываться в рамках настоящего заявления».

Напомним, иск был подан иркутским строительным предприятием «Аст» в конце сентября 2020 года. Заявленный долг составил более 7,8 млн рублей, но позднее сумма была снижена до 3,9 млн рублей. Перед этим по решению суда с завода взыскали долг по договору отделки помещений и неустойку.