Пекин, , 02:45 — REGNUM Банковский регулятор Китая принял решение об административном наказании и введении регуляторных мер после расследования инцидента, связанного с фьючерсами на сырую нефть, которые были проданы Банком Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Китайская банковская и страховая регуляторная комиссия сообщила, что придает особое значение данному инциденты, который был спровоцирован компанией Yuanyoubao product, принадлежащей Банку Куитая и призвала банк защитить права и интересы инвесторов.

На банк и его филиалы был наложен общий штраф в размере 50,5 млн юаней (около $7,7), а высшие руководители банка были предупреждены и оштрафованы, говорится в сообщении комиссии.

Комиссия будет продолжать ужесточать надзор и настоятельно призывать банковские и страховые учреждения усилить соблюдение требований в целях защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и предотвращения системных финансовых.

В заявлении Банка Китая говорится, что он принимает наказание и будет осуществлять соответствующие регулирующие меры. Он извлечет уроки из этого события и привлечет к ответственности виновных в соответствии в соответствии с законами и правилами, сказали в банке, добавив, что он будет постоянно повышать свою способность контролировать риски и поддерживать разумные и совместимые операции.

Банк будет продолжать общаться с клиентами по поводу решений и постарается сделать все возможное, чтобы решить эту проблему надлежащим образом, говорится в сообщении.