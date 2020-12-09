Пекин, , 02:38 — REGNUM Рынок транспорта на новых видах энергии в Китае переживет стремительный рост в ближайшие пять лет, подстегиваемый политикой правительства и другими факторами, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем продаж электромобилей в стране достигнет 1,16 млн единиц в этом году и дальше расширится до 5,42 млн к 2025 году, если верить данным глобальной исследовательской фирмы International Data Corporation (IDC).

Ожидается, что новый рынок Китая будет расти совокупными годовыми темпами роста в 36,1% в период с 2020 по 2025 год, говорится в докладе. Доля электромобилей на рынке транспорта на новой энергии вырастет до 90,9% в 2025 году, по сравнению с 80,3% в этом году, показали данные IDC.

IDC объяснила стремительное расширение рынка правительственным продвижением, трансформацией и инвестициями со стороны производителей транспортных средств, достижениями в области аккумуляторных технологий, разработкой автономных транспортных средств и открытостью потребителей.