Пекин, , 02:26 — REGNUM Индекс цен автодорожных перевозок вырос в ноябре относительно того же периода 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс в ноябре составил 98,5 пункта, что несколько ниже, чем месяцем ранее, но на 0,7% выше в годовом исчислении, сообщили Китайской федерации логистики и закупок и компании Guangdong Lin'an Logistics Group.

Индекс цен на автодорожную логистику Китая составляется на основе средней цены за последнюю неделю декабря 2012 года, а месячный индекс начинается с отметки 100 пунктов.