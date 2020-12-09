Пекин, , 02:18 — REGNUM Производство промышленных роботов в Китае взлетело на 38,5% в годовом исчислении в октябре до 21 467 единиц, сообщает агентство Синьхуа.

За первые десять месяцев года страна произвела в общей сложности 183 447 промышленных роботов, что на 21% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

В период с января по октябрь крупнейшие китайские производители промышленных роботов с годовым доходом не менее 20 млн юаней (около $3,05 млн) получили совокупный доход в размере 39,62 млрд юаней, что на 2,3% больше, чем годом ранее.