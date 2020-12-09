Пекин, , 02:09 — REGNUM Объем внешней торговли Китая вырос на 7,8% в годовом исчислении за ноябрь текущего года, сообщает 7 декабря агентство Синьхуа.

Экспорт подскочил на 14,9% в годовом исчислении, в то время как импорт снизился на 0,8% в юанях, сообщило Главное таможенное управление КНР.

За первые 11 месяцев внешняя торговля товарами Китая составила 29,04 трлн юаней (около $4,44 трлн), увеличившись на 1,8% в годовом исчислении по против 1,1% роста за первые десять месяцев, говорится в заявлении администрации.

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) оставалась крупнейшим торговым партнером Китая в течение этого периода, за ней следовали Европейский Союз и Соединенные Штаты.

Частные компании сыграли значительную роль в стимулировании роста торговли, причем их внешняя торговля выросла на 11,3% за первые 11 месяцев и составила 46,4% от общего объема торговли страны.