Буэнос-Айрес, , 01:53 — REGNUM За первые выходные после отмены запрета на въезд в Аргентину страну посетили 530 тысяч туристов, сообщает пресс-служба аргентинской конфедерации среднего бизнеса.

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По их словам, туристическая отрасль Аргентины значительно пострадала из-за пандемии COVID-19, и пока туристы не проявляют достаточной активности. Организация отмечает, что в среднем турпоток оказался ниже на 26%, чем до пандемии. При этом путешественники выбирали наиболее бюджеты направления для поездок.

«Официальные данные показывают, что около 530 000 человек приехали в страну за эти длинные выходные», — говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Аргентине выявили 1 466 309 зараженных коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране стали 39 888 человек.

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