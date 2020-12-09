Тегеран, , 07:58 — REGNUM 8 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что целевые инвестиции его администрации в инфраструктурные проекты направили экономику страны к стабильности и прогрессу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На заседании штаба экономической координации Рухани отметил, что инвестиции, вложенные в развитие инфраструктуры Ирана, позволили экономике пережить серьезные потрясения санкций.

«Несмотря на беспрецедентное давление санкций и последствия пандемии коронавирусной инфекции, экономические показатели указывают на многообещающее будущее Ирана», — подчеркнул он.

Иранский президент сообщил, что экономика Ирана находится на пороге возвращения к стабильности и росту после двух трудных лет. Рухани также заявил, что, к сожалению, именно вспышка смертельного вируса смогла продемонстрировать экономические успехи страны, отметив, что страна нуждается в единстве и интеграции в нынешних тяжелых условиях.