Тегеран, , 08:33 — REGNUM Экспорт ненефтяных товаров из иранской провинции Систан и Белуджистан сделал провинцию ключевым центром экспорта товаров в Афганистан, Пакистан и прибрежные страны Индийского океана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 декабря.

Наличие протяженных границ с двумя соседними странами-Афганистаном и Пакистаном — придавало провинции особое значение в сфере ненефтяного экспорта.

Официальный представитель провинции Систан и Белуджистан Мандана Зангенех заявил, что для того, чтобы помочь провинции играть более активную роль в экспорте страны, правительство выделило производителям средства для осуществления инвестиций в особые экономические зоны и промышленные города провинции.

Другой местный чиновник Мохаммад-Рафи Солтанзаде отметил, что за первые шесть месяцев текущего иранского года (начавшегося 20 марта) в Пакистан из Систана и Белуджистана было экспортировано товаров на сумму около 413 миллионов долларов. Он подчеркнул, что шестимесячный экспорт провинции в Пакистан демонстрирует рост на 80% по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года.

Чиновник также заявил, что экспорт Ирана в Афганистан через Систан и Белуджистан за шесть месяцев составил около 507 миллионов долларов товаров.