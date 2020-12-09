Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Американский штат Техас выбрал для переезда из Калифорнии основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом заявил в ходе интернет-семинара, организованном изданием The Wall Street Journal.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Так он ответил на вопрос о планах по перемещению своих заводов. Маск отметил, что многие американские компании переносят свои производственные мощности из Калифорнии в другие штаты. По словам бизнесмена, он в настоящее время развивает деятельность в Техасе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что может перенести штаб-квартиру компании Tesla из города Пало-Альто в Калифорнии в Техас или Неваду из-за действий калифорнийских властей.

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