Москва, , 00:08 — REGNUM Заявление главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна о том, что в ближайшее время в мире может произойти рекордный рост цен на продукты питания, вызвало споры в сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Касса Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Необязательно быть экономистом, чтобы сказать, что в России вырастут цены на продукты. Я дополню: вырастут цены в России на услуги ЖКХ, на топливо, на сигареты и т.д. Но зарплата не вырастет», — считает пользователь Maxim.

Многие комментаторы удивились появлению данного прогноза, потому что тенденция на повышения цен является очевидной, ведь в мире властвует пандемия коронавируса, которая бьёт по мировой экономике.

«Этому сотруднику можно было время не тратить, и не изображать из себя оракула. Все мы прекрасно знаем, что каждый год у нас в стране растёт стоимость товаров и услуг, ведь многие из нас ещё из СССР», — написал Александр Т.

Некоторые встали на защиту научного сотрудника и отметили, что в России, помимо прочего, наблюдается низкое качество продуктов питания. Люди уверены, что эта проблема является куда более серьёзной, чем рост цен.

«Человек высказал своё мнение, а его уже заклевали. Будьте уважительнее. Нет в мире столько коров, сколько у нас молочных продуктов. Что мы едим? А вино? Есть дешевый винный концентрат, вот это бодяжат и готово вино. Россия наверно занимает первое место по производству продуктов питания из всякого заменителя», — поделилась мнением пользователь Людмила.

Часть пользователей предположила, что при грамотном руководстве Российской Федерацией, наша страна могла бы избежать экономических потрясений.

«У нас в России такой проблемы не было бы. С нашими-то территориями и небольшой плотностью населения. Экономика развалена», — написал пользователь «Чёрная дыра».

Напомним, 8 декабря главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун заявил о том, что в ближайшее время в мире может произойти рекордный рост цен на продукты питания.