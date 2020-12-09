Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве на платформе i. moscow появился бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка проекта». Об этом 9 декабря сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Сервис запустил подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы Московский инновационный кластер.

«Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов — привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель», — рассказала Сергунина.

По её словам, опубликованным на официальном сайте мэра и правительства Москвы, участникам будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе в течение трёх месяцев. Для стартапов разработают инвестиционную презентацию и финансовую модель. А затем представят инвестиционному комитету — инвесторам, экспертам, Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру.