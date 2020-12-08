Ижевск, , 22:45 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Газпрома Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 год. Согласно документу, компания построит 551 км межпоселковых газопроводов к 132 деревням, селам и поселкам говорится в сообщении компании.

На эти цели предусмотрены инвестиции в размере 3,995 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает вложения в газификацию Удмуртии в 2016—2020 годах.

Кроме того, Газпром проведет техническое перевооружение газораспределительной станции — ГРС-4 «Ижевск».

Власти республики в рамках программы обеспечат строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8,3 тыс. домовладений, 55 котельных и предприятий.

В настоящее время уровень газификации в Удмуртии составляет 75%, в городах показатель достигает 82,6%, в деревнях — 67,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный объем средств Газпром планирует направить на газификацию Марий Эл. На эти средства до 2025 года планируется строительство еще 17 объектов в шести муниципальных районах, что позволит газифицировать 58 населенных пунктов, подключить к системе газоснабжения 3870 домовладений и перевести на природный газ 16 котельных.

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