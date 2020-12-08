Ярославль, , 22:08 — REGNUM В мэрии Ярославля озвучили подробности новой схемы работы городского пассажирского транспорта, которую планируют внедрить с июля 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт мэрии.

Автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

В Ярославле отменено 36 автобусных маршрутов, из них 25 сейчас работают по нерегулируемым тарифам. В частности, отменены автобусы №5а, 5Б, 21Б, 28, 29, 35, 35Д, 41Б, 41К, 55К, 99С. Как ранее сообщало ИА REGNUM заканчивается действие свидетельств на перевозки маршрутов № 36−38, 45−47, 51, 61, 67, 73, 80, 81−83, 85−87, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99.

С июля 2021 года в Ярославле планируется открыть движение автобусов № 1 (Богоявленская площадь — ТЦ Аксон), 42К (ул. Ярославская — Богоявленская пл.), 50 (Резинотехника — Студенческий городок), 54 (ул. Чернопрудная — пос. Октябрьский), 56 (Машприбор — улица Светлая), 57 (Больничный городок — Московский вокзал), 59 (ул. Папанина — Ярославль Главный), 60 (НЗКИ — Торговый переулок), 68 (ул. Сиреневая — ул. Автозаводская), 79 (Прибрежный — Красная пл.), 88 (ул. Павлова — Ярославль Главный).

Еще несколько маршрутов изменили конечные пункты. Троллейбусы и трамваи в Ярославле будут ходить по прежней транспортной схеме. Кроме того, в мэрии Ярославля предложили горожанам оставлять свои отклики и отправлять предложения на электронную почту разработчика новой схемы, начальника управления пассажирских перевозок департамента городского хозяйства Сергея Волканевского.

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