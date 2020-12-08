Сыктывкар, 8 декабря 2020, 21:20 — REGNUM В 2023 году Коми может лишиться правом самостоятельно распоряжаться своими финансами — по прогнозу республиканских властей, госдолг региона к этому времени превысит допустимый Минфином РФ уровень и составит 61 млрд рублей.
Как пишет БНК со ссылкой на министра финансов республики Галину Рубцову, в этом году размер госдолга не превысит плановое значение — 59% к уровню доходов. На 1 декабря он составлял 25 млрд. рублей.
Но в 2021—2023 годах размер госдолга, скорее всего, будет выше той планки, которая прописана в соглашении с Минфином России. В следующем году значение должно быть 57%, а будет, по прогнозам, 67%. Причина — значительный рост дефицита бюджета.
По словам министра финансов, 86% — это рекордный уровень госдолга. До сих пор этот показатель показывал максимальный рост в 76%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Коми заявил, что экономика республики в 2020 году потерпела крах и не выдержит дальнейшего падения.