Сыктывкар, , 21:20 — REGNUM В 2023 году Коми может лишиться правом самостоятельно распоряжаться своими финансами — по прогнозу республиканских властей, госдолг региона к этому времени превысит допустимый Минфином РФ уровень и составит 61 млрд рублей.

Как пишет БНК со ссылкой на министра финансов республики Галину Рубцову, в этом году размер госдолга не превысит плановое значение — 59% к уровню доходов. На 1 декабря он составлял 25 млрд. рублей.

Но в 2021—2023 годах размер госдолга, скорее всего, будет выше той планки, которая прописана в соглашении с Минфином России. В следующем году значение должно быть 57%, а будет, по прогнозам, 67%. Причина — значительный рост дефицита бюджета.

«Госдолг возрастает, к 2023 году существенно — до 86 процентов. Будем надеяться, что все-таки экономика заработает и как-то ситуация с налоговыми и неналоговыми доходами будет выправляться. И мы будем в плюсе по налогам. Дефицит в ожидаемой оценке — 16,4 миллиарда рублей, дефицит такой существенный. Выпадающие доходы тоже значительны. По текущему году по последней оценке составят 15,3 миллиарда, из них федеральный центр компенсировал 8,9 миллиарда. Получается, 6,4 миллиарда мы должны будем перекрыть заимствованиями», — цитирует СМИ Рубцову.

По словам министра финансов, 86% — это рекордный уровень госдолга. До сих пор этот показатель показывал максимальный рост в 76%.

«Где-то 70 процентов — можно работать, можно жить, можно заимствовать. Выше 100 процентов — мы подпадаем под очень жесткие критерии Минфина России. Если долг будет выше 85 процентов, то мы заимствовать будем только с разрешения Минфина России и только на погашение ранее взятых долговых обязательств, на расходы заимствовать не сможем», — пояснила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Коми заявил, что экономика республики в 2020 году потерпела крах и не выдержит дальнейшего падения.