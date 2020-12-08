Бишкек, , 21:08 — REGNUM Правительство Киргизии подписало постановление, которое позволяет на три месяца освободить от начисления процентов и наценок по ранее полученным кредитам более 673 тысяч заемщиков. Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Для оказания такой поддержки во время пандемии коронавируса потребуется свыше 1,25 млрд сомов (около 1,1 млрд рублей).

Воспользоваться послаблениями могут заемщики, получившие кредит до 1 октября 2020 года на сумму до 100 тысяч сомов (87 тысяч рублей). Если у человека несколько займов, то заемщик может выбрать только один из них для освобождения от выплат.

В ведомстве отмечают, что сумму до 100 тысяч сомов власти выбрали потому, что получателями таких кредитов являются преимущественно граждане, не имеющие постоянного дохода, и те семьи, чей доход формируется только за счет заработной платы.