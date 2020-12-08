Ростов-на-Дону, , 20:27 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, которому в ходе заседания регионального оперштаба 3 декабря было поручено ликвидировать стихийные рынки, впечатлился «базарностью» нескольких улиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 8 декабря.

«Впечатление «базарности» производят несколько центральных улиц города. Если разобраться, то всех торгующих на этих площадках наберётся несколько десятков. И именно они делают безобразным лицо города», — подчеркнул сити-менеджер.

По словам градоначальника, в ближайшее время на портале «Активный ростовчанин» будет объявлено голосование о необходимости существования так называемых «блошиных» рынков.

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