Челябинск, , 20:06 — REGNUM В Челябинской области за январь-октябрь 2020 года было выдано больше 37 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму почти в 62 млрд рублей. Об этом заявила руководитель Челябинского отделения ЦБ РФ Елена Федина.

По её словам, в сравнении с таким же периодом 2019 года рост составил 38%. Средневзвешенная ставка снизилась на 1,7%.

Значительный рост ипотеки фиксируется с июня. Только за октябрь выдали кредитов на сумму порядка 10 млрд рублей. В прежние годы месячный объём не превышал 7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Челябинской области надеются продлить программу льготной ипотеки до 2022 года. Такие предложения готовятся и будут направлены в правительство России.