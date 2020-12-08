Лондон, , 19:38 — REGNUM Мировые цены на нефть находятся вблизи уровней прошлого закрытия в ходе торговой сессии 8 декабря, марка Brent ранее остановилась в центе от отметки $49 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent поднялись в цене на восемь центов (0,16%), до $48,87 за баррель. Диапазон Brent составляет $48,12 — $48,99 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подешевели на десять центов (0,22%), до $45,66 за баррель. Диапазон сессии WTI — от $45,15 до $45,93 за баррель.

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