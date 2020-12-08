Рим, , 19:37 — REGNUM Во вторник, 8 декабря, в Италии начала действовать система так называемого «рождественского кешбэка».

Право на возврат части средств получат все граждане, совершившие в период с 8 по 31 декабря не менее десяти покупок с использованием безналичного расчета. Возвращаться будет 10% расходов, но не более 150 евро. Власти таким образом хотят помочь гражданам отпраздновать Рождество и Новый год.

Мобильное приложение для подключения к этой программе скачали уже более 7 миллионов граждан страны, в том числе более двух миллионов человек — за последние сутки, что вызвало временные перебои в работе программы.