Москва, , 19:36 — REGNUM Во вторник, 8 декабря, в Москве в рамках Гранд-финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» прошло награждение победителей второго сезона конкурса. Команды разделили общий призовой фонд в 22,5 млн рублей. Также они представили свои проекты перед топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств — результаты этих презентаций станут известны на следующий день. «Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Гранд-финал — заключительное мероприятие конкурса, которое подвело итоги второго сезона «Цифрового прорыва». Лучшие команды — победители конкурса в этот день провели встречи с топ-менеджерами крупнейших корпораций, руководителями ведомств и HR-специалистами и презентовали им свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27−29 ноября. В этот же день, вечером, прошла церемония награждения победителей конкурса.

«В первую очередь, я хочу поздравить вас с победой. В этом зале — 45 лучших команд, которые свое право называться лучшими завоевали в непростом поединке. Я разговаривал с заказчиками и узнал, что на то, что вам удалось сделать за 48 часов, нередко уходят месяцы работы. И не всегда при этом получается достигнуть таких результатов. Я хочу отдельно поблагодарить разработчиков кейсов — для нас важно ставить на конкурсе не абстрактные и теоретические, но практические задачи, чтобы развивать навыки участников. А они — очень востребованы. Это особенно очевидно сейчас, когда весь мир оказался в гибридном онлайн-офлайн формате. И это значит, что IT-решения и команды, которые могут их создавать — востребованы в России как никогда. Таким образом, у вас есть уникальная возможность реализовать себя, свои таланты и стать успешными в масштабах всей страны», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Цифровая трансформация входит в число национальных целей. Она уже происходит — сервисы, в том числе государственные, все глубже проникают в нашу повседневную жизнь. Но главное, о чем нужно помнить, что в центре любой цифровизации всегда должен быть человек, его интересы. Технологии должны делать его жизнь комфортнее, безопаснее и интереснее. Наш Президент сказал, что нам необходимо в четыре раза ускорить внедрение отечественных решений. И вы, IT-специалисты, этим и займетесь, а мы будем создавать для этого все условия. Я желаю вам побед и работать во благо своей страны, чтобы она становилась еще лучше. Ведь Россия — страна возможностей», — отметил заместитель Председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В этом году в конкурсе соревновались 1462 команды, которые создали 1222 цифровых решения. Сегодня наши победители разделили между собой призовой фонд в 22,5 млн рублей и получили свои заслуженные призы. На Гранд-финале мы сосредоточились на формировании команд, которые будут работать в тесной связке с региональными органами исполнительной власти и создавать цифровое будущее в федеральных округах, — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Таких команд получилось у нас 45. По итогам Гранд-финала станут известны перспективные решения, которые смогут повлиять на самые разные сферы — от здравоохранения до электроэнергетики».

Важной частью программы Гранд-финала стала стратегическая управленческая сессия, посвященная поиску ответов на самые актуальные вопросы цифровой трансформации. В ходе сессии участники выяснили, какие специалисты нужны для цифровой трансформации, определили актуальную систему мотивации и характеристики вакансий, которые будут востребованы у IT-специалистов.

«Победители «Цифрового прорыва» — это специалисты, которые нужны рынку. Они обладают не только топовыми IT-компетенциями, но и актуальными гибкими навыками — умеют работать в команде, оставаться эффективными в стрессовой ситуации и презентовать свои проекты. Сегодня команды представили перспективные решения с применением самых актуальных технологий. Все они могут вырасти в самостоятельные конкурентоспособные бизнесы, — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Для того, чтобы Гранд-финал прошел максимально продуктивно для команд, был организован мастер-класс по успешным переговорам и целеполаганию. Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения победителей. Команды получили денежные призы и подарки от кейсодержателей — партнеров конкурса.

В церемонии приняли участие представители крупнейших российских корпораций и федеральных ведомств: Госкорпорации «Росатом», ПАО «Россети», Минцифры России, Минэнерго, ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком», Газпром-медиа, Газпромбанк, АО «Почта России», МВД, Минстрой, Mail.ru. Group.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» объединил более 93 тысяч пользователей. Более 45,5 тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших IT-специалистов из более чем 70 регионов России — победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».