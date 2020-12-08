Москва, 8 декабря 2020, 19:36 — REGNUM Во вторник, 8 декабря, в Москве в рамках Гранд-финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» прошло награждение победителей второго сезона конкурса. Команды разделили общий призовой фонд в 22,5 млн рублей. Также они представили свои проекты перед топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств — результаты этих презентаций станут известны на следующий день. «Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Гранд-финал — заключительное мероприятие конкурса, которое подвело итоги второго сезона «Цифрового прорыва». Лучшие команды — победители конкурса в этот день провели встречи с топ-менеджерами крупнейших корпораций, руководителями ведомств и HR-специалистами и презентовали им свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27−29 ноября. В этот же день, вечером, прошла церемония награждения победителей конкурса.
Важной частью программы Гранд-финала стала стратегическая управленческая сессия, посвященная поиску ответов на самые актуальные вопросы цифровой трансформации. В ходе сессии участники выяснили, какие специалисты нужны для цифровой трансформации, определили актуальную систему мотивации и характеристики вакансий, которые будут востребованы у IT-специалистов.
Для того, чтобы Гранд-финал прошел максимально продуктивно для команд, был организован мастер-класс по успешным переговорам и целеполаганию. Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения победителей. Команды получили денежные призы и подарки от кейсодержателей — партнеров конкурса.
В церемонии приняли участие представители крупнейших российских корпораций и федеральных ведомств: Госкорпорации «Росатом», ПАО «Россети», Минцифры России, Минэнерго, ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком», Газпром-медиа, Газпромбанк, АО «Почта России», МВД, Минстрой, Mail.ru. Group.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» объединил более 93 тысяч пользователей. Более 45,5 тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших IT-специалистов из более чем 70 регионов России — победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.
Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.
Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».