Москва, , 19:33 — REGNUM Во вторник, 8 декабря Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Курской области Роман Старовойт.

Губернаторы обсудили региональные стратегии развития на следующий год, перспективы привлечения дополнительных средств, приоритетные направления расходной части бюджетных планов и их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов. Модератором дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Она отметила, что одним из трендов 2020 года стал рост социальной ориентации федеральной и региональной власти. В условиях пандемии защита граждан и социальная справедливость являются главным приоритетом.

«Год начался с «социального» Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Далее, в процессе мониторинга социальных практик, мы зафиксировали, что в регионах появилось огромное количество социально ориентированных проектов», — подчеркнула Дарья Кислицына.

Вторым трендом стало более активное участие граждан в бюджетном процессе и повышение качества информирования жителей. Так, научно-исследовательский финансовый институт Минфина России делает ежегодный Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, согласно которому в 2020 году верхние строчки занимают губернаторы новой волны, среди них главы Челябинской, Тюменской, Калужской и Нижегородской областей, где достигнута максимальная открытость бюджета.

Также было отмечено, что губернаторы новой волны сохраняют тренд на экономическое развитие регионов. Можно констатировать, что несмотря на пандемию в таких субъектах выделяются значительные средства в приоритетные для регионов отрасли.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, обратил внимание, что правительство региона в 2021 году исполнит все социальные обязательства перед людьми и сохранит все социальные выплаты несмотря на пандемию.

«В этом году есть рост социальных выплат населению. А в 2021 году наш новый бюджет будет предусматривать на 2 млрд рублей больше на социальные выплаты. Если сравнивать с 2019 годом — это на 5 млрд рублей больше», — сказал Дмитрий Азаров.

Благодаря реализации нацпроектов Самарская область получает рекордную поддержку из федерального бюджета, подчеркнул губернатор. «По всем проектам, включая перспективные, советуемся с людьми», — добавил он.

Губернатор также рассказал о высоком уровне взаимодействия правительства и бизнеса. «Наш регион является лидером по государственно-частному партнерству. Это касается не только масштабных проектов, но и малого и среднего бизнеса», — сказал он. Благодаря этому область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ на 45 позиций.

Александр Моор, губернатор Тюменской области, начал свое выступление с вопроса: «Какая основная цель человека? Быть счастливым». По словам главы региона, несмотря на тяжелый год, соцопросы показали рекордный уровень счастья жителей. На прямой вопрос «Счастливы ли вы?» положительно ответили 87% опрошенных в Тюменской области.

Спикер отметил, что жителей области сегодня больше всего волнуют вопросы здравоохранения и занятости. Правительство региона формирует бюджет на ближайший год и на долгосрочную перспективу исходя из запросов граждан. Бюджет на 2021 год останется социально ориентированным, несмотря на последствия пандемии: доступное здравоохранение, возможность заниматься спортом и отдавать детей в детские сады.

В целом, для Тюменской области характерен низкий уровень безработицы, однако из-за пандемии он вырос. «В 2020 году, в марте-апреле (начало ограничений из-за пандемии), безработица стала расти. Поэтому снижение его уровня остается для нас приоритетом», — отметил губернатор. Правительство региона занялось созданием рабочих мер и поддержкой малого и среднего бизнеса. Как результат — увеличилось количество вакансий, уровень безработицы стал планомерно снижаться.

База экономики Тюменской области — промышленность, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Губернатор отметил, что сейчас в регионе прорабатывается вопрос создания особой экономической зоны. «Только постоянное развитие экономики позволит нам решать все социальные задачи, которые перед нами стоят, и социальные обязательства, которые мы берем на себя перед жителями», — заключил Александр Моор.

Роман Старовойт, губернатор Курской области, отметил, что приоритетом остаются расходы в социальной сфере — 50 млрд рублей заложены на социально-культурную сферу (это около 70% бюджета). Глава региона также рассказал, что для поддержки бизнеса во время пандемии в области в три раза снизили ставку по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии сферах.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, отметил, что регион не отказался от «бюджета развития», несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире. В 2021 году будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, также увеличатся расходы на образование, что даст новые места в школах и детских садах.

Следующий приоритет для региона — экология. Спикер отметил, что правительство области продолжает финансировать экологические проекты, которые важны для горно-металлургического региона. Также Алексей Текслер сказал, что параметры расходов сохранятся для дорожного фонда и программы по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Из-за дефицита бюджета область работает в режиме оптимизации, но при этом поддерживает такой уровень расходов, который позволяет исполнять обязательства государства перед людьми, отметил губернатор.

«Следующая важная мера — реструктуризация бюджетных кредитов. Мы договорились, что можем их не выплачивать, если направляем эти средства на реализацию задач по коронавирусу и национальных проектов… Мы работаем над тем, чтобы максимально защитить региональные бюджеты», — заключил Алексей Текслер.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, рассказал, что 70% расходов бюджета следующего года занимает социальный блок, в полной мере защищены и национальные проекты. В бюджете также предусмотрена «подушка безопасности» для оперативных мер.

«Ключевым приоритетом остается поддержка материнства. Например, зарплаты мам, когда женщина, родив ребенка, в течение года получает выплату в размере 14 тысяч рублей ежемесячно», — рассказал глава региона. Такую поддержку получают 2 600 семей.

Область продолжит оказывать поддержку ветеранам и пенсионерам. Губернатор рассказал, что правительство региона откликнулось на просьбу жителей и поддержало программу «Дети Великой Отечественной войны» — гражданам, которые родились в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, предоставляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг.

В период пандемии в области были запущены несколько социальных программ. В частности, глава региона выделил временные общественные работы, которые позволили людям, оставшимся без трудоустройства, получить дополнительный доход. Программа стала успешной, и было принято решение сделать ее постоянной.

«Это позволит людям, которые не могут устроиться на работу, честно заработать деньги, занимаясь общественно полезной работой», — добавил Андрей Чибис.