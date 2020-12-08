Нью-Йорк, США, , 18:12 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США снизились на старте торговой сессии 8 декабря, главный промышленный индекс Dow Jones опустился ниже 30 000 пунктов.

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На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 71,84 пункта (0,24%), до 29 997,95 пункта, индекс S&P 500 снизился на 8,91 пункта (0,24%), до 3683,05 пункта, индекс Nasdaq опустился на 16,77 пункта (0,13%), до 12 503,17 пункта.

На американском рынке закончилось воодушевление, связанное с завершением выборов президента США и появлением вакцин от COVID-19. Внимание сместилось на показатели реальной экономики, которая продолжает страдать из-за пандемии.

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