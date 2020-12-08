Тамбов, , 17:58 — REGNUM Региональный бренд «Мичуринские яблоки» стал победителем в номинации «Попробуй, полюбишь» первого национального конкурса «Вкусы России». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко Tambov.gov.ru

Конкурс был организован Минсельхозом России. Победители объявлены сегодня, 8 декабря, в рамках онлайн-трансляции церемонии подведения итогов конкурса на сайте министерства сельского хозяйства. По информации организаторов, все победители получат дополнительные возможности для развития.

Отметим, что тамбовский бренд «Мичуринские яблоки» был представлен в номинации «Нас выбирают», где получил большую поддержку жителей страны, а также вошёл в десятку лидеров народного голосования национального конкурса.

Родина знаменитых яблок — город Мичуринск Тамбовской области. Именно здесь ученым-селекционером Иваном Мичуриным были выведены более 300 новых сортов плодово-ягодных культур. А благодаря трудам его последователей здесь и сегодня выращивают ставшие знаменитыми не только в России, но и далеко за рубежом мичуринские яблоки.

Наследие Ивана Мичурина служит мощным стимулом развития сельскохозяйственной науки и селекционной практики в России, говорят региональные власти. Сегодня бренд «Мичуринские яблоки» объединяет всю яблочную продукцию, выращиваемую на территории Тамбовщины.

«Тамбовская область — уникальный регион, который по праву считается общероссийским центром садоводства, — отметила начальник управления сельского хозяйства области Лидия Бакуменко. — На территории региона имеется огромный научный и ресурсный потенциал в сфере плодоводства и ягодоводства. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин делает особый акцент на развитии этих направлений. И мы следуем данному вектору».

По её словам, за последние пять лет в регионе было заложено почти 3,5 тыс. гектаров многолетних насаждений преимущественно интенсивного типа, на поддержку садоводства направлено около 1,5 млрд рублей бюджетных средств.

Лидия Бакуменко выразила уверенность в том, что победа в конкурсе даст дополнительные возможности для более активного развития садоводства в Тамбовской области:

«Кроме того, победа говорит о высоком доверии потребителей и даёт региону мощный потенциал развития всех брендов продуктов питания».

Отметим, что на сегодняшний день садоводы Тамбовщины могут получить не только финансовую поддержку, но и консультативную помощь. В области вот уже несколько лет действует садоводческий кластер. Он объединяет сельхозпроизводителей, осуществляющих производство плодов и ягод, посадочного материала плодовых и ягодных культур, а также перерабатывающие организации агропромышленного комплекса. Интеграция научной и производственной среды осуществляется Федеральным научным центром имени И. В. Мичурина.

Практически все хозяйства региона используют посадочный материал, произведенный местными плодопитомниками. При наличии мощной научной базы Тамбовская область сегодня нацелена на создание предприятий, специализирующихся на производстве здорового питания, выпускаемого на основе натурального и экологически чистого сырья.