Подгорица, , 17:47 — REGNUM По данным исследования доходов и условий жизни, проведенного черногорским статистическим ведомством Monstat, каждый четвертый гражданин в 2019 году жил за чертой бедности — 24,5 процента, что на 0,7 процента больше, чем в 2018 году.

Монстат пояснил, что процент бедных относится к лицам или членам семьи, доход которых не соответствует основным жизненным потребностям.

Порог риска бедности, установленный на уровне 60 процентов от среднего национального эквивалента располагаемого дохода, составлял 2261 евро в год для домохозяйства с одним членом (188,4 евро в месяц), в то время как для домохозяйства с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте до 14 лет он составлял 4 748 евро (395,6 евро в месяц).

Наибольшему риску бедности подвержены лица в возрасте до 18 лет (33,7 процента), а также лица в возрасте от 18 до 24 лет (30,5 процента), тогда как самый низкий уровень риска бедности был в возрасте 65 и более лет (15,1 процента).