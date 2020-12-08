Тамбов, , 17:37 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил ключи собственникам квартир ещё одного достроенного дома в Притамбовье, который относился к категории проблемных. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин поздравил с новосельем собственников квартир проблемного дома в Притамбовье Tambov.gov.ru

Разрешение на строительство трехэтажного дома в деревне Крутые Выселки акционерное общество «Тамбовская земля» получило еще в ноябре 2013 года. В 2015 году в проект строительства были внесены существенные изменения: этажность увеличилась до пяти. Тамбовчанка Надежда Мещерякова, как и большинство дольщиков, в строительство вложилась в 2016 году. Привлекла стоимость квадратного метра квартиры и сроки ввода в эксплуатацию нового дома. Понравился и район: тихий, находящийся поодаль от городской суеты. Подрядчик обещал сдать многоэтажку в третьем квартале 2017 года, но по факту к этому времени строительство дома остановилось на этапе кладки двух этажей.

«Я сама из многодетной семьи, поэтому мечтала об отдельной квартире. Так хотелось побыстрее переехать», — сказала Надежда Мещерякова.

За помощью в решении проблемы дольщики обратились сначала в администрацию Тамбовского района, а затем и Тамбовской области. Их обращения были услышаны. Из-за нарушений сроков передачи объекта долевого строительства многоквартирный жилой дом по проспекту Космонавтов, 1 в Притамбовье включен в единый реестр проблемных объектов. И была запущена работа по исправлению ситуации.

«Я рад, что точка в этой истории поставлена, — сказал Александр Никитин на церемонии вручения ключей собственникам квартир. — Дальнейшее развитие территории сделает этот микрорайон еще более привлекательным. А новоселам хочу пожелать, чтобы в доме всегда царил уют, счастье, радость, звучал звонкий детский смех».

Напомним, при посещении объекта в середине лета губернатор дал ряд поручений по благоустройству территории, в том числе по вывозу строительной свалки, стихийно образовавшейся под окнами дома. Администрация Тамбовского района выполнила данные поручения, в том числе было вывезено около 150 фур мусора. Работы по обустройству территории продолжатся весной 2021 года.

«Мне хочется поблагодарить губернатора Александра Никитина за то, что он мгновенно отреагировал на нашу проблему, помог с её решением», — сказала Надежда Мещерякова.

Впереди у собственников 70 квартир самые приятные хлопоты. Кто-то уже начал делать ремонт. Другие планируют приступить к отделке квартиры в ближайшее время. В домах уже тепло: котельная, рассчитанная на три дома, отлично работает.

По информации управления государственного строительного надзора области, с 2015 года на территории Тамбовской области введены в эксплуатацию 13 многоэтажек из категории проблемных и потенциально проблемных объектов, новоселье справили 1069 семей.