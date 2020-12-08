Тамбов, 8 декабря 2020, 17:37 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил ключи собственникам квартир ещё одного достроенного дома в Притамбовье, который относился к категории проблемных. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.
Разрешение на строительство трехэтажного дома в деревне Крутые Выселки акционерное общество «Тамбовская земля» получило еще в ноябре 2013 года. В 2015 году в проект строительства были внесены существенные изменения: этажность увеличилась до пяти. Тамбовчанка Надежда Мещерякова, как и большинство дольщиков, в строительство вложилась в 2016 году. Привлекла стоимость квадратного метра квартиры и сроки ввода в эксплуатацию нового дома. Понравился и район: тихий, находящийся поодаль от городской суеты. Подрядчик обещал сдать многоэтажку в третьем квартале 2017 года, но по факту к этому времени строительство дома остановилось на этапе кладки двух этажей.
За помощью в решении проблемы дольщики обратились сначала в администрацию Тамбовского района, а затем и Тамбовской области. Их обращения были услышаны. Из-за нарушений сроков передачи объекта долевого строительства многоквартирный жилой дом по проспекту Космонавтов, 1 в Притамбовье включен в единый реестр проблемных объектов. И была запущена работа по исправлению ситуации.
Напомним, при посещении объекта в середине лета губернатор дал ряд поручений по благоустройству территории, в том числе по вывозу строительной свалки, стихийно образовавшейся под окнами дома. Администрация Тамбовского района выполнила данные поручения, в том числе было вывезено около 150 фур мусора. Работы по обустройству территории продолжатся весной 2021 года.
Впереди у собственников 70 квартир самые приятные хлопоты. Кто-то уже начал делать ремонт. Другие планируют приступить к отделке квартиры в ближайшее время. В домах уже тепло: котельная, рассчитанная на три дома, отлично работает.
По информации управления государственного строительного надзора области, с 2015 года на территории Тамбовской области введены в эксплуатацию 13 многоэтажек из категории проблемных и потенциально проблемных объектов, новоселье справили 1069 семей.