Белгород, 8 декабря 2020, 17:59 — REGNUM Продлить время работы смогут кафе и рестораны Белгородской области. Об этом стало известно в ходе встречи врио губернатора Вячеслава Гладкова с представителями ресторанного бизнеса 8 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.
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До 1 февраля 2021 года в Белгородской области общепиту разрешено работать с 23:00 до 06:00 только навынос. Отрасль терпит убытки, заверили рестораторы, к тому же многие брали кредиты на развитие бизнеса и по объективным причинам теперь не в состоянии вовремя выплатить долги.
Чтобы поддержать рестораторов, также решено продлить работу предприятий общепита по пятницам и субботам до 01:00, а в Новый год и Рождество — до 02:00. В то же время в кафе и ресторанах необходимо усилить контроль за соблюдением профилактических мер, подчеркнул глава региона.
В Белгородской области на 8 декабря зарегистрировано 17 тыс. 612 случаев заражения коронавирусом, 14 тыс. 59 человек выздоровели, 137 пациентов скончались.